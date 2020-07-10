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На Полтавщині влаштували "облаву" на ветерана ООС: шукали вибухівку

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
1,3 т.
На Полтавщині провели обшук у ветерана ООС

На Полтавщині провели обшук у ветерана ООС .

У селі Петрівці Миргородського району, Полтавської області 10 липня влаштували обшуки в будинку учасника російсько-української війни Валерія Гаркавенка.

Про це він сам повідомив на особистій сторінці у Facebook. Відповідну ухвалу виніс Миргородський міськрайонний суд Полтавської області з метою нібито виявлення та вилучення у ветерана незаконно здобутої зброї.

"Клопотання слідчого СВ Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області Сухомлин В. Ю. про надання дозволу на проведення обшуку – задовольнити. Дозволити проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, підсобних та господарських приміщеннях, за місцем фактичного проживання громадянина Гаркавенка Валерія Валерійовича 10.05.1990 року народження за адресою с. Петрівці Миргородського району з метою відшукання, виявлення і вилучення зброї, боєприпасів, засобів ураження, інших речей, здобутих злочинним шляхом або обіг яких обмежений", – йдеться у документі.

У ветерана шукали боєприпаси

У ветерана шукали боєприпаси Facebook Валерія Гаркавенка

Ухвала суду про обшук

Ухвала суду про обшук Facebook Валерія Гаркавенка

Згодом Гаркавенко повідомив, що обшук закінчився за клопотання Головного управління Служби безпеки України. "1:0. Я виграв. Це початок тільки!!!" – пообіцяв ветеран.

Зі свого боку колишній офіцер ЗСУ Одександр Грамарчук (Гром) поділився на своїй сторінці у Facebook світлинами з місця обшуку у Гаркавенка.

Обшуки в помешканні ветерана

Обшуки в помешканні ветерана Facebook Олександра Грома

Поліція нагрянула в будинок вранці 10 липня

Поліція нагрянула в будинок вранці 10 липня Facebook Олександра Грома

Правоохоронці шукали незаконну зброю

Правоохоронці шукали незаконну зброю Facebook Олександра Грома

Обшук у ветерана ООС Гаркавенка

Обшук у ветерана ООС Гаркавенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада 2019 року правоохоронці провели обшуки в піцерії Pizza Veterano в Києві, яку заснували ветерани війни на Донбасі. Це відбулося в рамках розслідування замаху на вбивство підприємця в Івано-Франківській області.

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