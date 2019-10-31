На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних: фото і відео ДТП

У четвер, 31 жовтня, біля села Андрійки в Полтавській області на трасі Суми-Полтава-Олександрія зіткнулися багатотонна вантажівка і патрульний автомобіль Mitsubishi, в результаті чого постраждали співробітники поліції.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Оперативний УКР" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вантажівка, здійснюючи обгін і не переконавшись в його безпеці, виїхала на смугу зустрічного руху, де в цей момент рухалися поліцейські. Обидва патрульних, які перебували в машині, отримали травми, проте їх життю нічого не загрожує.

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних Instagram Х**вый Кременчуг

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних Instagram Х**вый Кременчуг

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних Instagram Х**вый Кременчуг

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня в Полтавській області в страшному ДТП загинула патрульна поліцейська Марина Фетч.

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