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31 жовтня • оновлено в 18:28
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На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних: фото і відео ДТП

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У четвер, 31 жовтня, біля села Андрійки в Полтавській області на трасі Суми-Полтава-Олександрія зіткнулися багатотонна вантажівка і патрульний автомобіль Mitsubishi, в результаті чого постраждали співробітники поліції.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Оперативний УКР" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вантажівка, здійснюючи обгін і не переконавшись в його безпеці, виїхала на смугу зустрічного руху, де в цей момент рухалися поліцейські. Обидва патрульних, які перебували в машині, отримали травми, проте їх життю нічого не загрожує.

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На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних

Instagram Х**вый Кременчуг

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних

Instagram Х**вый Кременчуг

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних

На Полтавщині вантажівка протаранила авто патрульних

Instagram Х**вый Кременчуг

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня в Полтавській області в страшному ДТП загинула патрульна поліцейська Марина Фетч.

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Місце
Україна
Теги
ДТП поліція
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