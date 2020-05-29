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29 травня • оновлено в 14:10
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На Полтавщині в ДТП загинув поліцейський: стало відомо ім'я

1.3т
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28 травня в дорожньо-транспортній пригоді в Полтавській області загинув поліцейський Михайло Рябчук.

Загиблому було всього 27 років, повідомляє в Twitter пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Трагічна аварія залишила без батька шестимісячну дитину. Висловлюємо сім'ї, друзям, колегам – щирі співчуття", – відмічено в повідомленні.

Михайло Рябчук

Михайло Рябчук

МВС

Нагадаємо, що в Полтавській області 28 травня трапилася ДТП за участю співробітників правоохоронних органів, в результаті якої загинув поліцейський, ще двоє людей постраждали. Аварія сталася на відрізку автодороги Київ-Харків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 18 травня трапилася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції і таксі Uber. Аварія сталася на перехресті вулиць Лугова та Автозаводська в Оболонському районі міста.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
ДТП поліцейський Міністерство внутрішніх справ України
Розслідування

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