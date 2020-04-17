На Полтавщині розгорілася масштабна пожежа в полі. Відео з місця НП

Дарина Дурова Розслідування 20:02, 17.04.2020 Оновлено: 20:03, 17.04.2020

У Полтавській області в п'ятницю, 17 квітня, сталася масштабна пожежа – загорілося поле біля села Лесинки Кобеляцького району.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Pavlovsky News. Там же була опублікована трансляція з місця НП.

У Полтавській області загорілося поле
Скрін відео

Зазначається, що вогонь поширюється біля кордону з Дніпропетровською областю.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 16 квітня сталася пожежа в Голосіївському парку. Попередня причина займання – підпал сухої трави. Вогонь перекинувся на двори житлових будинків.

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