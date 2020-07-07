На Полтавщині підірвали авто "Укрпошти" та вкрали 2,75 млн грн: працівники в лікарні
У вівторок, 7 липня, біля села Тишки на Полтавщині невідомі скоїли напад на авто "Газель", що належить "Укрпошті". Нападники підірвали машину і викрали понад 2,75 млн гривень і табельний пістолет охоронця.
В результаті розбійного нападу, двоє людей, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження та доправлені до лікарні, повідомляє пресслужба ГУ НП регіону.
"Внаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Водій автомобіля перебуває у важкому стані у лікарні", – додали в Офісі генерального прокурора.
У Полтавській області введено план перехоплення, поліція здійснює оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.
В "Укрпошті" додали, что автвіка доставляла кореспонденцію за маршрутом Лубни – Лохвиц.
"Нині працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога. Команда "Укрпошти" відслідковує стан здоров’я постраждалих і знаходиться на постійному зв’язку із управлінням охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації та лікарнею. За потреби компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників", – повідомили у компанії.
За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) і частини 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Офіс Генерального прокурора контролюватиме хід розслідування кримінального провадження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 5 липня у Вінницькій області невідомі люди пограбували банкомат і забрали близько мільйона гривень.