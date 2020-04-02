На Полтавщині медсестра лікарні для хворих на коронавірус скоїла самогубство – ЗМІ

Головна медична сестра центральної районної лікарні міста Гребінка Полтавської області була знайдена повішеною у власній квартирі.

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На думку знайомих та близьких померлої, жінка скоїла самогубство через покладені на неї керівництвом лікарні обов'язки по прийому пацієнтів, та повною неготовністю медзакладу обслуговувати хворих, повідомляє ТСН.ua.

"Жінка завжди була життєрадісною, привітною не мала проблем і конфліктів ні з ким, тож причиною скоєння самогубства, ймовірно, стали обставини на роботі. Жінка працювала головною медсестрою в лікарні, і напередодні почали надходити вказівки щодо підготовки лікарень у разі поширення коронавірусу, на що головний лікар Кривошея швиденько написав заяву, і пішов у відпустку, його заступниця – на лікарняний, і вся відповідальність за подальші дії впала на головну медсестру! Жінка завжди була відповідальною і ставилася зі співчуттям до людей і пацієнтів, але так як з нею вчинило керівництво лікарні переходить будь-які межі!", – йдеться у повідомленні.

Медсестра "Кореспондент"

У свою чергу головний лікар лікарні Віктор Кривошея спростував інформацію про свою відпустку, а головною причиною самогубства медсестри вважає її багаторічну хворобу.

"Прекрасна людина і фахівець. Вона давно хворіла і мала проблеми з судинами. Лікувалась у нашій лікарні, а потім їздила на комп’ютерну томографію до обласної лікарні. А у неї почалося загострення хвороби у весняний період і вона знову потрапила до нашої лікарні на денний стаціонар. У неділю, 29 березня, вона прокапалася і все було нормально, а у понеділок, 30 березня, її знайшли", – розповів головний лікар.

"У відпустку я не ходив. Був 10 днів у відпустці, коли ще все тільки починалося у Китаї, а у Європі не було випадків. У квітні місяці у моєї заступниці має бути планова відпустка. Так, ми дійсно, як і інші лікарні в Україні, готувалися до COVID-19, робили закупівлі. Головна медсестра не робила все сама, а їй допомагали медичні сестри", – додав він.

Центральна районна лікарня міста Гребінка "Новини полтавщини"

За фактом самогубства Національної поліції в Полтавській області відкрито провадження: "Дійсно є факт скоєння самогубства. Поліція відкрила відповідне провадження, справа досліджується. Також вже поспілкувалися з рідними жінки. Фактів того, що це було доведення до самогубства немає", – повідомив спікер відомства Юрій Сулаєв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у місті Олешки на Херсонщині від коронавірусу померла медична сестра, через що її колег помістили на самоізоляцію – загалом це 130 медиків.

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