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На Полтавщині чоловік спалив себе через сварку з дружиною

1.1т Читати матеріал російською

У селі Рашівка Полтавської області, на подвір'ї дачного господарства, 57-річний мешканець міста Київ покінчив життя самогубством. Після сварки із дружиною він облив себе бензином і підпалив.

Як написала пресслужба поліції Полтавської області, повідомлення про НП надійшло до правоохоронців Гадяцького району від медиків 20 серпня приблизно об 11:20.

Від отриманих опіків чоловік помер на місці події. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Чоловік спалив себе через сварку з дружиною

Чоловік спалив себе через сварку з дружиною

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Дані внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 19 серпня, в селі Слобожанське Нововодолазького району Харківської області, на подвір’ї дачного будинку, сусідка виявила тіло 15-річної дівчини, яка покінчила життя самогубством. Неповнолітня повісилася на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева. Причиною вчинку могло стати те, що нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем.

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Місце
Україна Полтава
Тег
самогубство
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
надеюсь это был Порошенко?
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