На полігоні під Львовом знайшли мертвим курсанта

На території військового полігону у Львівській області виявили мертвим курсанта військового ВНЗ із вогнепальним пораненням у груди.

Це трапилося 22 квітня приблизно о 18:30. Про трагедію повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України на своїй сторінці у Facebook.

"На військовому полігоні Львівщини виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди. Для з’ясування причин та обставин загибелі військовослужбовця на місце трагедії прибула група оперативного реагування Західного ТУ" – йдеться у повідомленні.

mil.gov.ua

Зазначається, що для з'ясування причин і обставин загибелі військовослужбовця на місце події прибула група оперативного реагування, оперативники, працівники ДБР і військової прокуратури.

Нині за вказаним фактом порушено кримінальну справу. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівському військовому госпіталі 22 вересня 2019 року, через місяць боротьби за життя, помер 20-річний курсант Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Юрій П'янило. В ніч із 11 на 12 серпня його жорстоко побили в нічному клубі "Вілма".

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