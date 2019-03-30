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На полігоні під Черніговом спалахнула велика пожежа

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У суботу, 30 березня, на полігоні побутових відходів у Чернігівській області спалахнула велика пожежа, яка охопила близько 7 га.

Вогонь розійшовся окремими ділянками по території, що належить КП "Виробниче управління комунального господарства" поблизу м. Ніжин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відзначається, що інформація про пожежу надійшла о 16:18. О 17:10 вона був локалізована рятувальниками на площі 7 га.

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Пожежа на полігоні (ілюстрація)

Пожежа на полігоні (ілюстрація)

Зебра ТВ

На місце НП прибули 17 осіб і 5 одиниць техніки, з них 8 осіб та 2 машини – від ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернігівській області стався вибух невідомого предмета на полігоні, в результаті чого був поранений військовослужбовець.

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Місце
Україна
Теги
пожежаполігон
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