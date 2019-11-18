На пішохідному переході: під Одесою дівчина на джипі збила двох дітей

У Білгороді-Дністровському під Одесою дівчина за кермом позашляховика наїхала на двох малолітніх дітей, трьох і чотирьох років.

Подія трапилася на одному з пішохідних переходів міста увечері 17 листопада, йдеться на сайті ГУ Нацполіціі в Одеській області.

"28-річна водійка позашляховика скоїла наїзд на дівчинку 4 років і хлопчика 3 років, коли ті разом із мамою переходили дорогу на пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості малюки були госпіталізовані в лікарню", – розповіли в поліції.

На пішохідному переході джип збив двох дітей anews.com

Наразі їхньому життю та здоров'ю вже нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини події, триває слідство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві елітний позашляховик збив матір трьох дітей. Жінка загинула, а водій втік.

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