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18 листопада • оновлено в 15:48
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На пішохідному переході: під Одесою дівчина на джипі збила двох дітей

2.3т
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У Білгороді-Дністровському під Одесою дівчина за кермом позашляховика наїхала на двох малолітніх дітей, трьох і чотирьох років.

Подія трапилася на одному з пішохідних переходів міста увечері 17 листопада, йдеться на сайті ГУ Нацполіціі в Одеській області.

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"28-річна водійка позашляховика скоїла наїзд на дівчинку 4 років і хлопчика 3 років, коли ті разом із мамою переходили дорогу на пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості малюки були госпіталізовані в лікарню", – розповіли в поліції.

На пішохідному переході джип збив двох дітей

На пішохідному переході джип збив двох дітей

anews.com

Наразі їхньому життю та здоров'ю вже нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини події, триває слідство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві елітний позашляховик збив матір трьох дітей. Жінка загинула, а водій втік.

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Автор
Андрій Шорохов Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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