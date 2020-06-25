На параді в Росії засвітився ексзаступник командувача ВМС ЗСУ з українськими орденами

На пропагандистському параді 24 червня в Калінінграді (Росія) було помічено колишнього заступника командувача ВМС ЗСУ, а нині заступника командувача Балтійського флоту РФ віцеадмірала Сергія Єлісєєва.

Показово, що на його формі, окрім "георгіївської" стрічки, були вищі військові нагороди України. На цей факт звернув увагу блогер Тимофій Гольц на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідний скриншот з відеотрансляції.

"Протягом тривалого часу в тилу ворога, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, трудиться "агент" – віцеадмірал Сергій Єлісєєв. Із завданнями щодо розвалення системи бойової підготовки, наразі Балтійського флоту Російської Федерації, з якими він справляється. За це отримує державні та відомчі відзнаки України, а також слова вдячності та пам'яті й бажання неодмінної зустрічі", – із сарказмом зазначив автор публікації.

"Проте натівські розвідники просять свого "агента" в Росії, віцеадмірала Сергія Єлісєєва раніше від визначеного йому часу не викриватися й не надягати на парадну форму російського військово-морського флоту державні та відомчі нагороди України: ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів (отримані за здобування надзвичайно важливої таємної інформації про функціонування флоту РФ), щось схоже на "Знак пошани" від Міністерства оборони України та "Славу і честь" від Генерального штабу України (за відданість святій справі захисту Батьківщини від російського агресора)", – пише із докром Гольц.

Поруч із "георгіївською" стрічкою Єлісєєв почепив на мундир вищі військові нагороди України (скриншот відео)

Підсумовуючи, він додав, що поняття слави й честі невідомі Єлісєєву, адже під час окупації Криму він перейшов на сторону агресора та продовжив військову службу в його лавах.

"Це те саме, щоб Штірліц вийшов 1944 року перед Рейхстагом зі своїми Зіркою Героя Радянського Союзу чи з іншими відзнаками того союзу", – провів аналогію він із відомим радянським фільмом "17 миттєвостей весни".

Нагадаємо, з 1999-го до 2001 року Єлісєєв як капітан 1-го рангу був командиром десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Також він служив на кораблях і в штабах ВМС України. 2004 року закінчив Національну академію оборони.

У серпні 2010 року Єлісєєва було призначено першим заступником командувача ВМС України, а в листопаді того ж року – начальником Севастопольського гарнізону.

Під час окупації Криму 2014 року він написав рапорт на військово-лікарську комісію з подальшим звільненням з флоту. Однак після загарбання півострову Росією перейшов на службу до ВМФ РФ, де в липні 2014 року став заступником командувача Балтійським флотом.

Там він курирує бойову підготовку особового складу. У серпні 2014 року Військова прокуратура України звинуватила Єлісєєва в державній зраді та дезертирстві.

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