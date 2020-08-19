Спецслужби РФ готували масштабну атаку на органи влади і критичну інфраструктуру України – РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об'єкти критичної інфраструктури.

Атака повинна була відбутися напередодні Дня Незалежності і була спрямована на дестабілізацію ситуації в країні під час підготовки до чергових місцевих виборів, сказано на сайті Ради національної безпеки й оборони.

У повідомленні вказується на активізацію хакерського угруповання Gamaredon, за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

"Фахівці виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак із метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності в скомпрометованих системах", – зазначили в РНБО.

Пояснюється, що під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади, зокрема, Служби безпеки України. Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою. Якщо їх відкрити, хакери отримають доступ до систем та мереж.

В РНБО підкреслили, що зловмисники готувалися до масштабної та скоординованої атаки на інформаційні системи держорганів, об’єктів критичної інфраструктури.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що всі суб'єкти сектора безпеки й оборони, які забезпечують кібербезпеку, працюють у постійному режимі відстежування, попередження та відбиття кібератак.

"Кіберзагрози з боку Російської Федерації вкрай небезпечні як для України, так і для європейських країн", – сказав він. Експерти попередили суб'єктів кібербезпеки про небезпеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російські хакери зламали особисту електронну пошту ексміністра торгівлі Великобританії Ліама Фокса та виклали в мережу дані, які безпосередньо стосуються державних справ.