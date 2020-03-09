На OLX з'явився у продажу небезпечний зарядний пристрій Harris RF-5058: у чому загроза

На сайті оголошень OLX в Україні розмістили військовий зарядний пристрій Harris RF-5058 для літій-іонних акумуляторів.

Заборонене до продажу обладнання Олександр з Києва оцінив в тисячу доларів США. Оголошення в інтернеті побачив військовослужбовець ЗСУ Ігор Лук'янов і написав про це на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з OLX censor.net.ua

"Йшов шостий рік війни. Для тих, хто не в курсі, купити цей зарядний в супермаркеті не вийде ні в Україні, ні в США. Буває, на просторах інтернету трапляються старі екземпляри після збройних конфліктів, наприклад, в Іраку чи Афганістані, але мені ось чому-то здається, що це не той випадок, та й стан явно не після втрати в бою", – написав він.

Станом на ранок 9 березня оголошення про продаж зарядного пристрою було видалено з сайту.

Скріншот з OLX censor.net.ua

Скріншот з OLX censor.net.ua

Скріншот з OLX censor.net.ua

Скріншот з OLX censor.net.ua

Скріншот з OLX censor.net.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, у шахраїв з'явився новий вид "розводу" людей, які продають свої речі на сайті оголошень OLX в Україні. Аферистську схему викрила мешканка Івано-Франківська.

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