На OLX завелися шахраї: як обманюють українців

На відомому інтернет-ресурсі OLX можна стати жертвою шахраїв. Один з шахрайських колл-центрів було виявлено в стінах слідчого ізолятора.

Як повідомляє ТСН, на таку передбачувану злочинну групу вийшла обдурена клієнтка, яка намагалася купити через OLX планшет для дитини. Разом зі службою безпеки банку вони провели власне розслідування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як шахраї обманюють онлайн-покупців на OLX

"Надійшло повідомлення в той чат, куди з 2017 року приходили всі повідомлення OLX. У мене такого ніколи не було, щоб в чат банку, наприклад, куди постійно приходять повідомлення, приходили такі смс-ки. І як тільки гроші пішли, через кілька секунд зайшли в свій кабінет і побачили, що ніяка покупка там не з`явилася", – розповіла Катерина Коберник.

Клієнтка з чоловіком списалися з шахраєм в чаті. Він відверто посміявся з погроз українськими законами. Але згодом став відвертим і погодився розповісти, як працює. Мовляв, підмінну смс-ку може відправити під логотипом будь-якого бренду.

"Я також можу на пошту відправити від OLX. На телефон також з будь-яким ім'ям зателефонувати. Спеціальні сервіси є в інтернеті. Вони закриваються постійно, але нові з'являються. Копійки, центів 10. На пошту безкоштовно", – зізнався чоловік.

Експерт з телекомунікацій Роман Химич заявив виданню, що великі компанії укладають спеціальні угоди з мобільними операторами і блокують підмінні смс.

У самій OLX кажуть, що вже ведуть переговори з мобільними операторами і щодня блокують близько тисячі шахрайських акаунтів. Однак щодня до 25 їх клієнтів все одно стають жертвами кібер-злочинців. Ця схема виникла і була відпрацьована в Росії – і протягом останніх півроку перекинулася в Україну.

У листуванні шахрай повідомив, що отримані від жертви гривні через спеціальний сайт-конвертор відразу переводять в електронну валюту – біткоіни. Працюють організовано, частину прибутку віддають куратору.

"20% віддаю. За те, що вбивають карти. Скрипт тримають. Самому лінь це, та й навіщо відповідальність брати?", – говорить інтернет-злочинець.

Коберник за допомогою служби безпеки Monobank зробила спеціальний грошовий переказ шахраєві і відстежила рух коштів.

"Колл-центр, тобто люди, які безпосередньо дзвонять покупцям OLX, вони сидять в одному з українських СІЗО. Як кажуть в банках, це "мавпочки", які телефонують, а гроші виводять на картки організаторів схеми. Так ось, організатори цієї схеми – це кілька людей, один з них працює в СІЗО", – підкреслила вона.

Зареєструвати заяву про злочин в поліції погодилися лише після розголосу в соцмережах. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що інтернет-шахраї в тюрмах, часто на непідконтрольних територіях, не рідкість.

"Значна частина таких злочинів скоюється людьми, що знаходяться в місцях позбавлення волі. На жаль, не завжди пенітенціарна служба успішно знаходить мобільні телефони у таких осіб, які дозволяють їм заходити в інтернет", – визнав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші.