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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

На округ, де програє Пашинський, прилетів спецназ на вертольоті

3.3т Читати матеріал російською

У понеділок, 22 липня, з Києва до Житомирської області прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, вертоліт зі спецназом спрямований на виборчий округ №64, де програє самовисуванець Сергій Пашинський.

"Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 сили поліції було прийнято після аналізу оперативної обстановки і інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій - в окружну виборчу комісію №64", - йдеться в повідомленні.

На округ в Житомирській області прилетів спецназ на вертольоті

На округ в Житомирській області прилетів спецназ на вертольоті

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Сергій Пашинський
Місце
Україна
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Демократия - как она есть ! Но чуть-чуть с украинским душком: направить ментов в округ в котором проигрываешь, такое даже Януковичу не приходило в голову. О как организатор расстрелов на майдане боится, что придётся ответить за все свои делишки !
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