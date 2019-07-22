На округ, де програє Пашинський, прилетів спецназ на вертольоті

У понеділок, 22 липня, з Києва до Житомирської області прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, вертоліт зі спецназом спрямований на виборчий округ №64, де програє самовисуванець Сергій Пашинський.

"Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 сили поліції було прийнято після аналізу оперативної обстановки і інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій - в окружну виборчу комісію №64", - йдеться в повідомленні.

На округ в Житомирській області прилетів спецназ на вертольоті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОБСЄ і НАТО відзначили мирний характер позачергових парламентських виборів в Україні.

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