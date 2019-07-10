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На Одещині знайшли повішеним ексголову РДА: що про нього відомо

8.4т Читати матеріал російською

На Одещині у власному будинку знайшли повішеним чоловіка, який раніше стріляв у народного депутата. Слідів насильства на тілі загиблого не виявлено.

Про це повідомляє повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області. 9 липня, за клопотанням прокуратури, йому мав обиратися запобіжний захід, однак на засідання суду він не прийшов.

У той же час "Українська правда" із посиланням на джерело у правоохоронних органах уточнила, що загиблий – ексголова Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимир Зінченко.

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Під Одесою стріляли у нардепа від БПП: розкрилися нові подробиці

У травні він стріляв у нардепа Олександра Урбанського через що потрапив до СІЗО. Пізніше його відправили під домашній арешт.

У 2010 році розпорядженням президента Віктора Януковича Зінченко був звільнений з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (Одеська область). Причина у документі не вказана.

Володимир Зінченко

Володимир Зінченко

Раніше чиновник був повторно призначений на посаду голови РДА, після того, як цього ж дня звільнений "у зв'язку із закінченням терміну повноважень" президента Віктора Ющенка.

Зінченко керував районом протягом п'яти років. У травні 2009 року суд засудив до 10 років позбавлення волі ексзаступника голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. У червні 2008-го перший заступник і заступник голови РДА були затримані на місці злочину – при отриманні хабара у розмірі 2 млн грн за "рішення" земельного питання. Причому це лише аванс: чиновники вимагали 10 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції БПП Олександр Урбанський увечері 7 травня отримав вогнепальне поранення у ногу під час конфлікту у готелі "Хуторець у Зіни" в Одеській області. Конфлікт трапився через його дружину.

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Особа
Володимир Зінченко
Місце
Україна Одеса
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