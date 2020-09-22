На Одещині зловили хасидів з Умані, які хотіли потайки виїхати з України

На Одещині прикордонники затримали 11 паломників-хасидів, які намагалися покинути Україну в обхід встановлених контрольно-пропускних пунктів.

Про це 22 вересня повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Серед затриманих 10 громадян Ізраїлю та 1 громадянин Франції.

"Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції зупинили неподалік держкордону, на перехресті доріг, мікроавтобус Mercedes Sprinter, яким 35-річний громадянин України перевозив одинадцять іноземців, які заявили, що не мають при собі документів", – сказано в повідомленні.

Прикордонники, з огляду на тенденцію останніх днів, припустили, що хасиди могли приховати свої документи, щоб уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства або умов перетину кордону.

Своє перебування в прикордонному районі іноземці пояснювали тим, що нібито планували потрапити на старовинне кладовище, а документи нібито залишили в готелі міста Умань, де проживали.

Однак прикордонники встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош ха-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи.

Для встановлення обставин правопорушення та подальшої ухвали правового рішення групу іноземців-паломників доставили до прикордонного підрозділу.

Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили до суду. Іноземцям заборонять в'їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть в країни походження.

Серед затриманих 10 громадян Ізраїлю та 1 громадянин Франції. ДПСУ

Громадянин України на мікроавтобусі перевозив одинадцять іноземців. ДПСУ

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