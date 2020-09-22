На Одещині зловили хасидів з Умані, які хотіли потайки виїхати з України
На Одещині прикордонники затримали 11 паломників-хасидів, які намагалися покинути Україну в обхід встановлених контрольно-пропускних пунктів.
Про це 22 вересня повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Серед затриманих 10 громадян Ізраїлю та 1 громадянин Франції.
"Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції зупинили неподалік держкордону, на перехресті доріг, мікроавтобус Mercedes Sprinter, яким 35-річний громадянин України перевозив одинадцять іноземців, які заявили, що не мають при собі документів", – сказано в повідомленні.
Прикордонники, з огляду на тенденцію останніх днів, припустили, що хасиди могли приховати свої документи, щоб уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства або умов перетину кордону.
Своє перебування в прикордонному районі іноземці пояснювали тим, що нібито планували потрапити на старовинне кладовище, а документи нібито залишили в готелі міста Умань, де проживали.
Однак прикордонники встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош ха-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи.
Для встановлення обставин правопорушення та подальшої ухвали правового рішення групу іноземців-паломників доставили до прикордонного підрозділу.
Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили до суду. Іноземцям заборонять в'їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть в країни походження.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон із Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон із Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, 15 вересня один із паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на вїзд до України на 5 років.
Для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск Україною паломників-хасидів.