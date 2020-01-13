Дала $25 тисяч хабара: на Одещині затримали главу податкової. Фото і документ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали в.о. начальниці ГУ Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову за підозрою в дачі хабара.

За даними джерела OBOZREVATEL, детективи провели затримання спільно зі службою внутрішньої безпеки ДПС. У приміщенні обласного управління влаштували обшук (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У ЄРДР були внесені відомості про вчинення злочину за ознаками ст. 369 КК (давання хабара). Крім Чеботарьової дісталося в.о. першого заступника Володимиру Мосійчуку – йому також пред'явили підозру.

НАБУ затримало Наталію Чеботарьову Facebook Наталії Чеботарьової

У розпорядженні OBOZREVATEL також з'явилася ухвала Вищого антикорупційного суду щодо підозрюваної.

Стало відомо, що НАБУ було задокументовано передачу неправомірної вигоди одному з керівників прокуратури в Одеській області, в розмірі 25 000 доларів США за невтручання в злочинну діяльність керівництва ДПС Одещини з вимагання неправомірної вигоди від підприємців.

НАБУ затримало Наталію Чеботарьову Facebook Наталії Чеботарьової

НАБУ затримало Наталію Чеботарьову Facebook Наталії Чеботарьової

НАБУ затримало Наталію Чеботарьову Facebook Наталії Чеботарьової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ затримало хабарницю в Офісі президента Володимира Зеленського Світлану Кондзелю. Незабаром суд відпустив її.

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