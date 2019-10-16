На Одещині "Волга" влетіла в маршрутку: 1 загибла, 4 поранених. Перші кадри ДТП

На Старокиївському шосе на Одещині в середу, 16 жовтня, трапилася ДТП за участю легкового авто "Волга" і маршрутки, в результаті чого загинула 82-річна жінка.

Ще чотири особи отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Попередньо встановлено, що 52-річний водій легковика, з'їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та скоїв зіткнення з автобусом сполученням "Доброслав-Одеса".

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"У результаті події 82-річна пасажирка "Волги" загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження", – сказано в повідомленні.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група. Ініційовано питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Дніпром у маршрутки на ходу відірвало колеса, через що транспортний засіб занесло на зустрічну смугу.

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