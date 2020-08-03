На Одещині вилучили рекордну партію кокаїну на 200 млн гривень. Фото

У Морському торговельному порту "Південний" Одеської області правоохоронці виявили 56,4 кг кокаїну вартістю на "чорному ринку" понад 200 млн гривень.

Як ідеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, наркотик був у контейнері з бананами, який прибув із Еквадору (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кокаїн, розфасований у 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер і цифр, що вказує на його належність до певного наркосиндикату", – повідомило відомство.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) ККУ.

Нині проводяться відповідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності та запобігання вчиненню нових злочинів.

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору od.gp.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору od.gp.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Затримано рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору dpsu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні в порту "Південний" вилучили 53,4 кг кокаїну.