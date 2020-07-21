На Одещині викрили чоловіка, який з 200 грн і ниткою 'розбагатів' на 50 тис.

В Одеській області правоохоронці викрили 29-річного чоловіка, який за допомогою однієї 200-гривневої купюри примудрявся регулярно поповнювати собі рахунок.

Як сказано на сайті обласного Головного управління Національної поліції, на рахунку зловмисника 44 факти кримінальних правопорушень у Одесі та інших населених пунктах, якими він завдав матеріальних збитків на суму в 50 тисяч гривень.

"З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневі купюри, нитки і клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. З його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок", – сказано в повідомленні.

За даними поліції, ці гроші житель Біляївського району перераховував на електронні гаманці та банківські картки, а потім знімав готівку.

Йому повідомили про підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу, санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки створення шахрайських платформ, за допомогою яких пропонують провести фейкові переклади з карти на карту, поповнення мобільного телефону або плату за комуналку онлайн. Зовні такі сайти дуже складно відрізнити від справжніх.