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На Одещині в лікарні трапився вибух: є жертви. Фото і відео

1.8т Читати матеріал російською

У Роздільнянській центральної районної лікарні на Одещині чоловік підірвав гранату Ф-1, в результаті чого загинув сам і забрав життя ще однієї жінки.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що трагедія трапилася в харчоблоці медустанови. Як уточнили в прес-службі ГУ Нацполіціі в Одеській області, було встановлено, що до працівниці харчоблоку прийшов 54-річний співмешканець, який, ймовірно, і приніс з собою дві гранати.

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Вибух на Одещині

Вибух на Одещині

Прес-служба Нацполіціі

Вибух на Одещині

Вибух на Одещині

Прес-служба Нацполіціі

"Жінка перебувала в окремій будівлі. Після того, як чоловік закрив двері, пролунав вибух. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно було видно чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. Тому поліцейські оточили будівлю, відвели людей на безпечну відстань, і чекали приїзду вибухотехніків", – сказано в повідомленні поліції.

Вибух на Одещині

Вибух на Одещині

Прес-служба Нацполіціі

Вибух на Одещині

Вибух на Одещині

Прес-служба Нацполіціі

Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не вибухнула. Огляд показав, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого і чоловік, і 44-річна жінка загинули. Інших постраждалих немає.

Подію кваліфікували за ст.115 КК (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату, в результаті чого постраждав головний лікар медзакладу.

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Місце
Україна
Тег
вибух
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