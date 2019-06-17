На Одещині сталася кривава ДТП з трьома загиблими: фото з місця аварії

У ніч на 17 червня на трасі Київ - Одеса біля села Воробіївка (Великомихайлівський район Одеської області) відбулася ДТП з трьома загиблими.

Водій Lexus не впорався з керуванням і врізався у припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ. Від удару його відкинуло на ще один автомобіль, який стояв поруч , повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

В результаті водій і двоє пасажирів ВАЗу отримали важкі травми і померли по дорозі в лікарню.

Ще один пасажир ВАЗ, а також водій Lexus і двоє його пасажирів госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Прес-служба ГУ НП в Одеській області

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