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На Одещині сталася кривава ДТП з трьома загиблими: фото з місця аварії

5.7тЧитати матеріал російською

У ніч на 17 червня на трасі Київ - Одеса біля села Воробіївка (Великомихайлівський район Одеської області) відбулася ДТП з трьома загиблими.

Водій Lexus не впорався з керуванням і врізався у припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ. Від удару його відкинуло на ще один автомобіль, який стояв поруч , повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

В результаті водій і двоє пасажирів ВАЗу отримали важкі травми і померли по дорозі в лікарню.

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На Одещині сталася кривава ДТП з трьома загиблими: фото з місця аварії

Ще один пасажир ВАЗ, а також водій Lexus і двоє його пасажирів госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

На Одещині сталася кривава ДТП з трьома загиблими: фото з місця аварії

Прес-служба ГУ НП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгороді 21-річна дівчина за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus, постраждали троє.

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Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТПДТП в Одесі
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