На Одещині СБУ зупинила контрабанду цигарок до України на десятки мільйонів гривень

Служба безпеки України запобігла контрабанді цигарок на десятки мільйонів гривень, які нелегально перевозили з однієї із сусідніх країн.

Як повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, зловмисники реалізовували контрабандні цигарки відомих іноземних брендів в різні регіони країни на понад 15 млн грн на місяць (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

СБУ запобігла контрабанді цигарок до України

За даними слідства, фігуранти нелегально перевозили імпортні цигарки із однієї з сусідніх країн. Контрабандний товар вони зберігали у складських приміщеннях в Овідіопольському районі і продавали його на ринках Одеси. Також вони переправляли цигарки спільникам до західних регіонів України для нелегального збуту за кордон.

СБУ запобігла контрабанді цигарок до України

Під час обшуків на підпільних складах правоохоронці виявили понад 125 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору на суму майже три млн грн. Частину контрабандної продукції вилучено з двох мікроавтобусів на території приміщень.

СБУ запобігла контрабанді цигарок до України

Двомя тижнями раніше працівники СБУ в Одесі затримали учасників наркоугруповання на збуті в регіоні оптових партій кокаїну, героїну та екстазі. Щомісячний "прибуток" фігурантів становив понад мільйон гривень.

СБУ затримала наркоділків

До складу групи входило декілька місцевих мешканців. Зловмисники збували на території регіону кокаїн, героїн, екстазі, амфетамін і канабіс. Наркоділки реалізовували "товар" через довірених дилерів.

СБУ затримала наркоділків

Правоохоронці затримали організатора і двох активних учасників угруповання під час продажу амфетаміну.

СБУ затримала наркоділків

Активні затримання протягом останнього часу пов’язують із прямою вказівкою президента України Володимира Зеленського навести лад з криміногенною ситуацією в Одеській області, щоб збільшити її інвестиційну та туристичну привабливість.