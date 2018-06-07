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На Одещині п'яний на кабріолеті влаштував "перегони" з поліцією. Відео

2.7тЧитати новину російською

У середу, 6 червня, на трасі "Київ-Одеса" поліція влаштувала погоню за нетверезим водієм на кабріолеті, який намагався втікти після пограбування магазину.

Про невідомого, який в стані алкогольного сп'яніння пограбував магазин і виніс кілька пляшок елітного алкоголю і тютюнові вироби, в поліцію повідомив працівник АЗС, передає прес-служба патрульної поліції Одеської області.

Відразу три екіпажі правоохоронців наздогнали зловмисника, проте він відмовився зупинятися.

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Намагаючись відірватися від поліції водій кидався скляними пляшками та іншими сторонніми предметами, чим заподіяв механічні пошкодження службового автомобіля патрульних.

"Автомобіль Volkswagen Golf був зупинений на 300-му км автодороги" Київ-Одеса ": патрульні попередили водія про можливість застосування вогнепальної зброї, після чого він зупинив свій транспортний засіб", - повідомили в поліції.

На порушника складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) та ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку).

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Також було встановлено, що 35-річний водій причетний до скоєння ряду інших правопорушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області сталася смертельна ДТП з маршруткою.

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Тема
Війна на дорогах
Місце
Україна
Об'єкти
ДТПНаціональна поліція України
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