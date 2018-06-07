На Одещині п'яний на кабріолеті влаштував "перегони" з поліцією. Відео

У середу, 6 червня, на трасі "Київ-Одеса" поліція влаштувала погоню за нетверезим водієм на кабріолеті, який намагався втікти після пограбування магазину.

Про невідомого, який в стані алкогольного сп'яніння пограбував магазин і виніс кілька пляшок елітного алкоголю і тютюнові вироби, в поліцію повідомив працівник АЗС, передає прес-служба патрульної поліції Одеської області.

Відразу три екіпажі правоохоронців наздогнали зловмисника, проте він відмовився зупинятися.

Намагаючись відірватися від поліції водій кидався скляними пляшками та іншими сторонніми предметами, чим заподіяв механічні пошкодження службового автомобіля патрульних.

"Автомобіль Volkswagen Golf був зупинений на 300-му км автодороги" Київ-Одеса ": патрульні попередили водія про можливість застосування вогнепальної зброї, після чого він зупинив свій транспортний засіб", - повідомили в поліції.

На порушника складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) та ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку).

Також було встановлено, що 35-річний водій причетний до скоєння ряду інших правопорушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області сталася смертельна ДТП з маршруткою.