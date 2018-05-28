На Одещині потяг зніс авто з дітьми на переїзді: є жертва

У понеділок, 28 травня, в Одеській області сталася ДТП на залізничному переїзді, жертвою якої стала жінка.

За інформацією прес-служби "Укрзалізниці", водій автомобілю Nissan виїхав на переїзд та допустив зіткнення з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год.

"За попередньою інформацією, в результаті ДТП смертельно травмована пасажирка автомобіля, двоє дітей, що знаходилися в автомобілі, госпіталізовані у важкому стані. Ще одна людина травмована", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що водій авто проігнорував світлову та звукову сигналізацію на переїзді.

Пізніше в поліції повідомили, що інцидент стався в Кодимському районі на Олександрівському переїзді. У салоні мікроавтобуса знаходилися п'ять пасажирів.

"В результаті аварії 26-річна пасажирка загинула.Ще три людини, двоє з яких - діти 2 і 9 років, доставлені в Кодимській центральній районній лікарні", - сказано в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Кіровоградщині вантажний потяг збив жінку.