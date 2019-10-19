На Одещині підліток вбив чоловіка через просте зауваження

В Ізмаїлі Одеської області підліток вбив 48-річного чоловіка ударом в голову

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву поліції. Перед інцидентом, чоловік зробив зауваження підліткам через галасливу поведінку.

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Пізно ввечері група підлітків у віці 14-16 років перебувала на дитячому майданчику у дворі багатоповерхового будинку. Під час відпочинку вони голосно кричали, використовували нецензурну лексику.

За словами місцевих жителів, компанія підлітків часто гуляє у дворі житлового будинку, зухвало поводиться і на зауваження не реагує. До них підійшов 48-річний чоловік і попросив вести себе тихіше. За словами очевидців, підлітки оточили його, і один з неповнолітніх вдарив чоловіка в голову, від чого той втратив свідомість.

Очевидці викликали швидку, самі підлітки втекли з місця події. Чоловік помер в лікарні.

За фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Призначено судово-медичну експертизу.

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