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21 жовтня • оновлено в 13:37
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/ Розслідування

На Одещині підліток вбив чоловіка через просте зауваження

18.6т Читати матеріал російською

В Ізмаїлі Одеської області підліток вбив 48-річного чоловіка ударом в голову

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву поліції. Перед інцидентом, чоловік зробив зауваження підліткам через галасливу поведінку.

На Одещині підліток вбив чоловіка через просте зауваження

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Пізно ввечері група підлітків у віці 14-16 років перебувала на дитячому майданчику у дворі багатоповерхового будинку. Під час відпочинку вони голосно кричали, використовували нецензурну лексику.

За словами місцевих жителів, компанія підлітків часто гуляє у дворі житлового будинку, зухвало поводиться і на зауваження не реагує. До них підійшов 48-річний чоловік і попросив вести себе тихіше. За словами очевидців, підлітки оточили його, і один з неповнолітніх вдарив чоловіка в голову, від чого той втратив свідомість.

Очевидці викликали швидку, самі підлітки втекли з місця події. Чоловік помер в лікарні.

За фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Харкові підліток по-звірячому вбив дівчину

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Місце
Україна Одеса
Тег
вбивство
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Одеса Роман
Одеса Роман
Другое дело шо єто произошло неделю назад, там полиция работает жопой и ведет себя как на курорте. Только спустя неделю они удосужились сделать первое. заявление. Свидетелей говорят нет, и єто при том что происшествие было днем, посреди двора, на центральной улице города. Жители не раз обращались в полицию по поводу поведения подростков. Но, как всегда, полиция дождалась более серьезного повода.
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Pollak John
Pollak John
это в первую очередь говорит о том что полиция в городе не работает . В противном случае мужик бы позвонил в полицию и всех делов.. .
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Пузій Федір
Пузій Федір
Підростка треба впекти так, щоб воно не дало потомства.
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