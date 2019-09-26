На Одещині петарда вибухнула в руках 11-річного школяра: подробиці моторошної НП

На Одещині в руках 11-річного хлопчика Олександра Ярьоменка вибухнула петарда. Вона пошкодила чотири пальці школяра, частинки вп'ялися в живіт та коліно, а пил потрапив у очі.

Дитину терміново доправили до лікарні. За словами медиків, феєрверк був такої сили, що хлопчик міг залишитися без очей і рук. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Школяр розповів, що був із другом біля гаражів. У якийсь момент дітям здалося, що їхня іграшка-петарда не вибухне. Спершу її взяв до рук друг потерпілого, а потім і він сам.

На Одещині петарда вибухнула в руках школяра

"У мене потемніло в очах, а потім я їх розплющив. Руки оніміли", – прокоментував хлопчик. Уже в медзакладі йому зашили розірвані пальці.

За словами однолітків Ярьоменка, найімовірніше, петарду той придбав під час святкування Дня села.

Поліція з’ясовуватиме всі деталі травмування хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Радивилів Рівненської області троє дітей постраждали від вибуху петарди, яку вони кинули в каналізаційний люк на вул. Парковій.

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