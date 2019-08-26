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На Одещині морпіха вбили з автомата: підозрюють його товариша по службі

1.7т Читати матеріал російською

У селі Дачне Біляївського району Одеської області вбито військовослужбовця 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Як повідомляють джерела видання "Думская" в правоохоронних органах, трагедія сталася близько 11:30 25 серпня.

За даними наслідку, матрос С., перебуваючи в добовому наряді на КПП на території військової частини, скоїв один постріл з автомата Калашникова в сторону свого товариша по службі — матроса К. Від отриманого наскрізного поранення голови останній помер на місці.

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Уже відомо, що обидва морпіхи в момент стрілянини були тверезі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115УК (умисне вбивство). Зараз співробітники поліції і військової прокуратури з'ясовують мотив і обставини злочину.

Автомат Калашнікова

Автомат Калашнікова

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Як писав OBOZREVATEL, в березні на території військового містечка у Львівській області сталося вбивство прикордонника.

Солдат тільки заступив на службу, а старшина в цей час повертався до адмінбудівлі. Коли проходив повз солдата – той вистрілив йому в спину. А потім прикладом автомата почав добивати пораненого по голові. Зупинили і обеззброїли його військові, які опинилися поруч.

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Україна Одеса
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Serov Oleg
Serov Oleg
поспорили об одной главе из Блаженного Августина...
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филипп филипыч
филипп филипыч
результат дедовщины
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