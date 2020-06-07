На Одещині чоловік ледь не викрав 7-річну дівчинку прямо перед її будинком

В одному із сіл Одеської області серед білого дня 40-річний чоловік на автомобілі спробував викрасти семирічну дівчинку, проте їй вдалося вирватися.

Інцидент стався в декількох метрах перед будинком батьків, пише ТСН.

Чоловік на чорній іномарці зупинився недалеко від дівчинки і запитав, чи не покаже вона йому магазин. Дитина відмовився сідати в машину, але він дав іграшку і запропонував вибрати ще якусь на задньому сидінні авто.

В Одеській області чоловік ледь не викрав 7-річну дівчинку Ілюстрація

Після цього чоловік різко закрив двері і почав їхати, проте дівчинці вдалося вистрибнути на ходу, поки автомобіль ще не набрав швидкість.

"Чоловік відразу сів в машину і спробував його знайти, але не знайшов. Ми відразу зв'язалися з поліцією, яка швидко приїхала", – розповіла мати дитини.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника протягом декількох годин. Виявилося, що в той же день він намагався заманити ще одну дитину.

На допиті він зізнався, що заздалегідь приготував іграшки, а також прямо розповів про викрадення і спробу роздягнути дівчинку.

Начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех уточнив, що у затриманого вилучили телефон, в якому містилися порнографічні фото і відео за участю дітей.

Поліція поки інкримінує йому тільки викрадення, за яке зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 146 Кримінального кодексу – умисне позбавлення волі або викрадення людини", – додав Бех.

Зазначається, що затриманому 40 років, він одружений і підробляє таксистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернігові чоловік, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, спробував викрасти семирічну дівчинку, проте її відбили перехожі. Поліція повідомила йому про підозру.

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