На Одещині 5-річна дитина живцем згорів у стозі сіна

У Болградському районі на півдні Одеської області 14 вересня 5-річний хлопчик згорів живцем у стозі сіна.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області, дитина гралася зі своєю 7-річною сестрою у стозі сіна неподалік від будинку. У нього виявилася запальничка, якою він постійно "чиркав".

У результаті сталося загоряння. Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка відразу зателефонувала в ДСНС.

Під Одесою 5-річна дитина живцем згорів в стозі сіна Ілюстрація

"Згасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце направлено слідчо-оперативну групу. Обставини трагедії встановлюються", – розповіли в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР по ч.2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14-річний підліток загинув від удару струмом у Малинівському районі на Одещині. Трагедія сталася на залізничній станції.

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