Головна Новини
15 вересня • оновлено в 14:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Одещині 5-річна дитина живцем згорів у стозі сіна

2.1т Читати матеріал російською

У Болградському районі на півдні Одеської області 14 вересня 5-річний хлопчик згорів живцем у стозі сіна.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області, дитина гралася зі своєю 7-річною сестрою у стозі сіна неподалік від будинку. У нього виявилася запальничка, якою він постійно "чиркав".

У результаті сталося загоряння. Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка відразу зателефонувала в ДСНС.

Новини
Величезний стовп диму: у Києві спалахнула масштабна пожежа. Відео та фото

Під Одесою 5-річна дитина живцем згорів в стозі сіна

Під Одесою 5-річна дитина живцем згорів в стозі сіна

Ілюстрація

"Згасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика. На місце направлено слідчо-оперативну групу. Обставини трагедії встановлюються", – розповіли в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР по ч.2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14-річний підліток загинув від удару струмом у Малинівському районі на Одещині. Трагедія сталася на залізничній станції.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel