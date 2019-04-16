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"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото

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На Київській трасі біля поста в селі Дачне невідомі влаштували стрілянину по людях і машинах.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці "Київ Оперативний". Причиною інциденту стало нібито те, що "когось дуже не влаштовувало те, що не пропускають вантажівки із перегрузом".

"Невідомі в масках зайшли на пост з боку села, відразу, як на посту вимкнули світло. Розстріляли інспекторів" Укртрансбезпеки" і громадських діячів "Українського транспортного союзу". Добивали людей палицями. Трощили і розстрілювали машини", - сказано в повідомленні.

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Стверджується, що "весь цей час інспектори поліції спокійно спостерігали і зовсім не втручалися".

"Ніякої спроби зупинити злочинців! Бандити на очах поліцейських спокійно покинули місце злочину. Є поранені", - повідомили очевидці.

"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото
"На очах у поліції": на Київській трасі невідомі влаштували криваву перестрілку: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Києвом недалеко від будинку кандидата в президенти Володимира Зеленського була затримана банда кілерів.

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