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18 листопада • оновлено в 12:40
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На очах пасажирів: в Одесі посеред рейсу побилися два водії маршруток. фото

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Водії двох одеських маршруток №232 влаштували конфлікт на очах у здивованих пасажирів просто під час рейсу.

Подія трапилася на вулиці Святослава Ріхтера вдень 17 листопада. Про це повідомляє видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Чи то помаранчева маршрутка порізала білу, чи у них до цього була неприязнь, ніхто так і не зрозумів, але в підсумку водій білої заблокував рух, зупинившись перед іншою маршруткою. Потім він вийшов, відчинив двері, вони поштовхалися, потім він забрав у свого колеги ключі і викинув їх на дах його автобуса", – розповів свідок події.

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Після цього агресивний водій сів у свою маршрутку і поїхав, а його опонент залишився думати, як дістати ключі з даху автобуса.

В Одесі трапився конфлікт між водіями маршруток

В Одесі трапився конфлікт між водіями маршруток

Думська

В Одесі трапився конфлікт між водіями маршруток

В Одесі трапився конфлікт між водіями маршруток

Думська

В Одесі трапився конфлікт між водіями маршруток

В Одесі трапився конфлікт між водіями маршруток

Думська

В результаті частина пасажирів вирішила продовжити шлях пішки, інші дочекалися, поки водій вирішить проблему з ключами.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі водій викинув із маршрутки пасажира без свідомості. Як з'ясувалося, він втратив свідомість від того, що перебрав із алкоголем.

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Автор
Андрій Шорохов Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
Тег
водій маршрутки
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