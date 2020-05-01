Тетяні П`яновій, яку підозрюють у вбивстві 13-річної дочки Христини в Харкові, призначать психіатричну експертизу.
До цього 38-річна жінка на жодному обліку не перебувала, йдеться в сюжеті ТСН.
У разі визнання П`янової осудною, їй може загрожувати довічне ув'язнення в тюрмі. Напередодні суд розглянув і задовольнив клопотання прокурора про обрання для жінки арешту на 60 діб в якості запобіжного заходу без права на заставу.
Тетяна П`янова
Відзначимо, що на суді затримана поводилася неадекватно, кричала на суддю та лаялася з оточуючими. П'янову просили заспокоїтися, але після її вивели із залу за неповагу до суду.
Нагадаємо, що в Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом, де лежала відрізана голова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пізніше поліція розкрила страшні деталі про криваву трагедію в Харкові.
Сусідка сказала, що жінка, яка вбила дочку, була екстрасенсом і проводила обряди.
Також сусідка розповіла про жінку, яка відрізала голову доньці.
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