На нього надіється Путін: Клімкін озвучив ціль Медведчука в Україні

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук хоче "перезавантажити" Україну за своєю логікою і отримати особливу роль, на що і сподівається його кум, президент Росії Володимир Путін.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Він відповів на запитання журналістки про те, що Медведчуку потрібно від України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що в нього є абсолютно чітка логіка і на відміну від багатьох він її ніколи не приховував. Як агент російського впливу він хоче перезавантажити Україну в іншу федеральну логіку і грати у цій федеральній логіці особливу роль, спираючись на свої контакти з Путіним і російською елітою", – сказав Клімкін.

Клімкін озвучив ціль Медведчука в Україні. Ілюстрація

За його словами, якщо б Соколова особисто запитала Медведчука про його ціль, той сказав би зовсім інші слова, але логіка залишилась би такою ж.

"Він реально в це вірить, він хоче свою роль якимось чином монетизувати. Монетизувати не тільки у грошах, але й політично. І думаю, що Путін ще не залишив останніх надій на те, що Медведчук якусь роль для України буде грати. Напевно, не особисто, а як член певної команди", – додав Клімкін.

Він також відзначив, що насправді в українській політиці нічого передбачити не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Клімкін вважає, що Україна не зможе нормалізувати відносини з країною-агресором Росією і закінчити війну, оскільки існує "два президенти РФ Путіна" – фізичний і колективний.

Ексміністр закордонних справ України також заявив, що країна-агресор Росія на чолі з Путіним прагне захопити не тільки східні області України, що робить нині на Донбасі.

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