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5 квітня • оновлено в 17:08
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На нього надіється Путін: Клімкін озвучив ціль Медведчука в Україні

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Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук хоче "перезавантажити" Україну за своєю логікою і отримати особливу роль, на що і сподівається його кум, президент Росії Володимир Путін.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Він відповів на запитання журналістки про те, що Медведчуку потрібно від України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що в нього є абсолютно чітка логіка і на відміну від багатьох він її ніколи не приховував. Як агент російського впливу він хоче перезавантажити Україну в іншу федеральну логіку і грати у цій федеральній логіці особливу роль, спираючись на свої контакти з Путіним і російською елітою", – сказав Клімкін.

Клімкін озвучив ціль Медведчука в Україні. Ілюстрація

Клімкін озвучив ціль Медведчука в Україні. Ілюстрація

За його словами, якщо б Соколова особисто запитала Медведчука про його ціль, той сказав би зовсім інші слова, але логіка залишилась би такою ж.

"Він реально в це вірить, він хоче свою роль якимось чином монетизувати. Монетизувати не тільки у грошах, але й політично. І думаю, що Путін ще не залишив останніх надій на те, що Медведчук якусь роль для України буде грати. Напевно, не особисто, а як член певної команди", – додав Клімкін.

Він також відзначив, що насправді в українській політиці нічого передбачити не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, не забывайте, что Украина единственная страна в Мире, ВВП которой не увеличился за последние 30 лет. Какие еще вам нужны аргументы и комментарии? Это нелепое порождение комуняк не имеет права на существование. Украину нужно декоммунизировать. Пришла пора исправить преступления комуняк!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Враги России соцопрос в Крыму провели. Цитата: Отвечая на вопрос о том, улучшится ли ситуация на полуострове через два года, русские респонденты в 2014 году проявляли большой оптимизм — тогда среди них положительно оценили свои перспективы 93%; однако в 2019-м это число снизилось до 73%. Вместе с тем, доля крымских татар, рассчитывающих на положительные перемены в течение ближайших двух лет, выросла с 50% в 2014-м до 81% в 2019-м. В свою очередь, оптимизм украинцев остался примерно на том же уровне: 75% в 2014-м и 72% пять лет спустя, перечисляют обозреватели FA. «Такой в целом высокий уровень оптимизма среди всех этнических групп позволяет предположить, что большинство крымчан довольны тем, что перешли от Украины к России — стране более богатой», — констатируют журналисты.__________ можете сами на ИноТВ почитать...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если МВФ и Сорос будут разрушать Украину сегодняшними темпами, то ничего предсказать нельзя.
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