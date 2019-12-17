Головна Новини
17 грудня • оновлено в 23:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"На могилі моїй посадіть яворину": мережу зворушило відео з ТОРами перед бійнею під Радою

Читати матеріал російською

Поліцейські, які охороняли порядок на мітингах під Верховною Радою 17 грудня, в дорозі виконали українську пісню.

Як повідомляється в Facebook на сторінці МВС, співробітники тактико-оперативного реагування рівненської поліції заспівали пісню "На могилі моїй посадіть молоду яворину".

"Не треба робити ніякого ДНК-тесту, тому що не перевелися козаки в Україні! Спасибі, хлопці, за гідну службу!" – сказано в повідомленні.

Новини
"Опір старих еліт": Зеленський відреагував на жорсткі сутички під Радою через ринок землі

"Круто! Молодці!" "Супер. Хлопці, ви кращі", "Так класно", "Повага!" "Спасибі за службу", "Справжні козаки", – в захваті користувачі мережі.

"На могилі моїй посадіть яворину": мережу зворушило відео з ТОРами перед бійнею під Радою
"На могилі моїй посадіть яворину": мережу зворушило відео з ТОРами перед бійнею під Радою
"На могилі моїй посадіть яворину": мережу зворушило відео з ТОРами перед бійнею під Радою

Як писав OBOZREVATEL, 19 осіб в результаті сутичок під Верховною Радою отримали травми. Серйозно постраждав військовослужбовець Нацгвардії, йому доведеться робити трепанацію черепа.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги