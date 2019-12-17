"На могилі моїй посадіть яворину": мережу зворушило відео з ТОРами перед бійнею під Радою

Поліцейські, які охороняли порядок на мітингах під Верховною Радою 17 грудня, в дорозі виконали українську пісню.

Як повідомляється в Facebook на сторінці МВС, співробітники тактико-оперативного реагування рівненської поліції заспівали пісню "На могилі моїй посадіть молоду яворину".

"Не треба робити ніякого ДНК-тесту, тому що не перевелися козаки в Україні! Спасибі, хлопці, за гідну службу!" – сказано в повідомленні.

"Круто! Молодці!" "Супер. Хлопці, ви кращі", "Так класно", "Повага!" "Спасибі за службу", "Справжні козаки", – в захваті користувачі мережі.

Як писав OBOZREVATEL, 19 осіб в результаті сутичок під Верховною Радою отримали травми. Серйозно постраждав військовослужбовець Нацгвардії, йому доведеться робити трепанацію черепа.

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