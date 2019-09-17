На місці згорілого будинку Гонтаревої знайшли ракети

На місці згорілого будинку ексглави Нацбанку Валерія Гонтаревої була знайдена запальна, а також звукова ракета.

Про це повідомив керівник відділу з комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, на місці пожежі знайшли ряд інших речових доказів, які в даний час вивчаються криміналістичної лабораторії.

"Не було такого коктейлю Молотова – ми знайшли запальну ракету світлошумову і звукову, і ще ряд речових доказів, над якими зараз працює слідчо-оперативна група", – додав Жукович.

"Можливо, військова (ракета), а можливо і саморобні пристрої були. Саме для цього і працювала криміналістична лабораторія, яка брала зразки на дослідження, щоб з'ясувати, чи були там легкозаймисті матеріали", – додав Жукович.

За його словами, на місці пожежі було знайдено ще ряд речових доказів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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