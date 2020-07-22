З'явилися свіжі фото з автобуса в Луцьку: там всю ніч працювали криміналісти
На місці теракту з автобусом в центрі Луцька всю ніч працювали поліцейські-криміналісти.
Правоохоронці знімали відбитки пальців зі зброї, шукали сліди ДНК для визначення спільників Максима Поганого (Кривоша). Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Він підкреслив, що попереду чекає велика робота по відновленню всієї картини подій.
"З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу", – написав Геращенко.
Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривошей потрапив до в'язниці в 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також були опубліковані вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа знаходиться під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.