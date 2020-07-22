З'явилися свіжі фото з автобуса в Луцьку: там всю ніч працювали криміналісти

Карина Бондаренко Розслідування 05:25, 22.07.2020

На місці теракту з автобусом в центрі Луцька всю ніч працювали поліцейські-криміналісти.

Правоохоронці знімали відбитки пальців зі зброї, шукали сліди ДНК для визначення спільників Максима Поганого (Кривоша). Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що попереду чекає велика робота по відновленню всієї картини подій.

"З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу", – написав Геращенко.

Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook
Захоплення автобуса в Луцьку
Антон Геращенко в Facebook

Як писав OBOZREVATEL:

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Розслідування

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