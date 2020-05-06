На Мінські переговори можуть потрапити злочинці – Тука

Представляти "ДНР" і "ЛНР" у консультативній раді Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, незважаючи на озвучені в Офісі президента вимоги, зможуть особи з громадянством РФ і злочинці.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. Він звернув увагу на низку "нестиковок" у тематичній заяві глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Навіть якщо дехто з жителів окупованих територій отримав громадянство Російської Федерації, але ця людина юридично не позбавлена громадянства України, то жодних юридичних підстав відмовляти в участі у такій досить провокаційній ситуації немає", – зауважив він.

Тука додав, що вимога про участь у діалозі тільки осіб, які не вчиняли злочинів, також сумнівна. "Єрмак має юридичну освіту, і повинен розуміти, що факт скоєння злочину встановлюється виключно рішенням суду", – заявив він.

Ексчиновник звернув увагу і на те, що глава ОП очікує від Росії дзеркальної реакції як сторони переговорів, тоді як Росія такою себе не вважає. "І цим пояснюється позиція Росії, яка заявляє: Києву доведеться або спостерігати порожні стільці з боку російської делегації, яку нібито очікує Єрмак, або погодитися на проведення подібних форматів із представниками так званих ДНР і ЛНР", – сказав Тука.

Як писав OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що до складу нової консультативної ради в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи увійдуть виключно громадяни України, які не брали участі у війні на Донбасі і не скоювали злочинів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!