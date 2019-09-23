На Миколаївщині з колонії втік убивця: прикмети і фото

Поліція оголосила в розшук Володимира Касапа, який втік із Вознесенської колонії (Миколаївська область).

Як повідомив відділ комунікації поліції, 22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу надійшло повідомлення про те, що приблизно о 19:05 здійснив втечу Касап, уродженець Одеської області Татарбунарського району.

Він був засуджений у 2017 році судом міста Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".

Володимир Касап

Правоохоронці також повідомили прикмети чоловіка: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи і ніс середні. Одягнений засуджений був у чорний спортивний костюм і темні кросівки.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" УК.

Касапу, крім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне — у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

У регіоні проводяться спецзаходи для розшуку втікача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Миколаївської колонії №50 у Львівській області бігли засуджені, серед яких — насильник. 4 вересня злочинців зловили в одному із сіл області.

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