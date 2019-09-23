Головна Новини
23 вересня • оновлено в 17:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Миколаївщині з колонії втік убивця: прикмети і фото

4.6т Читати матеріал російською

Поліція оголосила в розшук Володимира Касапа, який втік із Вознесенської колонії (Миколаївська область).

Як повідомив відділ комунікації поліції, 22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу надійшло повідомлення про те, що приблизно о 19:05 здійснив втечу Касап, уродженець Одеської області Татарбунарського району.

Він був засуджений у 2017 році судом міста Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".

Володимир Касап

Володимир Касап

Правоохоронці також повідомили прикмети чоловіка: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи і ніс середні. Одягнений засуджений був у чорний спортивний костюм і темні кросівки.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" УК.

Новини
Валюта за заниженим курсом: у Києві поліція впіймала хитрих злочинців. Фото

Касапу, крім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне — у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

У регіоні проводяться спецзаходи для розшуку втікача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Миколаївської колонії №50 у Львівській області бігли засуджені, серед яких — насильник. 4 вересня злочинців зловили в одному із сіл області.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна Миколаїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel