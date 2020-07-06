На Миколаївщині водій вивантажив щебінь посеред траси, щоб не зважувати вантажівку. Відео
На трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв водій вантажівки вивантажив щебінь посеред дороги, відмовившися проходити зважування на пункті габаритно-вагового контролю.
Відповідне відео в Telegram опублікував міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він уточнив, що щебінь призначався для будівництва автодороги Н-11 (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Ймовірно, водій перевозив вантаж із порушеннями. Міністр наголосив, що за відмову зупинитися для проходження ГВК передбачена адміністративна відповідальність для водіїв.
Крім цього, в законопроєкті 3743, зареєстрованому у Верховній Раді, за відмову від проходження ГВК буде передбачений штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).
Як писав OBOZREVATEL, на дорогах України найближчим часом почнуть роботу 40 стаціонарних комплексів для зважування вантажівок. Передбачається, що контроль буде цілодобовим.