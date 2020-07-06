На Миколаївщині водій вивантажив щебінь посеред траси, щоб не зважувати вантажівку. Відео

Дарина Дурова Розслідування 18:50, 6.07.2020 Оновлено: 19:08, 6.07.2020

На трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв водій вантажівки вивантажив щебінь посеред дороги, відмовившися проходити зважування на пункті габаритно-вагового контролю.

Відповідне відео в Telegram опублікував міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він уточнив, що щебінь призначався для будівництва автодороги Н-11 (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Ймовірно, водій перевозив вантаж із порушеннями. Міністр наголосив, що за відмову зупинитися для проходження ГВК передбачена адміністративна відповідальність для водіїв.

Скрин відео

Крім цього, в законопроєкті 3743, зареєстрованому у Верховній Раді, за відмову від проходження ГВК буде передбачений штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).

Скриншот Telegram-каналу Криклія

Як писав OBOZREVATEL, на дорогах України найближчим часом почнуть роботу 40 стаціонарних комплексів для зважування вантажівок. Передбачається, що контроль буде цілодобовим.

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