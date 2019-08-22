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На Миколаївщині військовий заколов товариша по службі й кинув у річку: подробиці

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У Первомайську Миколаївської області оперативники карного розшуку розкрили вбивство 20-річного військового, тіло якого з ножовими пораненнями знайшли в річці Південний Буг.

Як повідомляє пресслужба поліції, причиною смерті потерпілого стала внутрішня кровотеча від численних колото-різаних ран грудної клітини, що призвело до пошкодження легенів.

"Провівши комплекс оперативно-розшукових і слідчих заходів, поліцейські встановили зловмисника, причетного до вбивства військовослужбовця — 19-річного знайомого потерпілого, також військового, жителя Єланецького району", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві

Річка Південний Буг

Річка Південний Буг

Як з'ясувалося, 12 серпня після служби молоді люди вирішили відпочити і розпивали алкоголь. Перебуваючи на березі річки, між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. З'ясування стосунків закінчилося тим, що молодший із них завдав дев'ять ударів ножем в область грудної клітини приятеля, від яких той помер на місці.

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Зловмисник, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло в річку, а сам, зібравши необхідні речі та замовивши таксі, поїхав на батьківщину, де його й затримали співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції.

За погодженням з місцевою прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Військовому загрожує ув'язнення на термін від семи до 15 років. Щодо підозрюваного судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом підозрюваний у вбивстві копів жорстоко побив і пограбував жінку. Він напав на неї з ножем.

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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Тоже мне новость. НАТА нервно курит в сторонке с завистью смотря на супер армию.
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Golan Sim
Golan Sim
"Тiльки пiсля цього сепари та промосковськи найманцi мабуть зрозумiють, що перемога на нашому боцi..", - А. Парубiй
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Зарезали, потому ще в рот брав а в дупу дать не захотев побратимам
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