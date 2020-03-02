У місті Южноукраїнськ (Миколаївська обалсть) 14-річного підлітка затримали за підозрою у згвалтуванні 8-річного хлопчика.

Як розповіли у пресслужбі ГУ НП в області, потерпілий, прийшовши додому, виявив, що втратив ключі. Тоді хлопчик вирішив повернутися на вулицю і пошукати їх.

На Миколаївщині на гарячому спіймали підлітка, який згвалтував 8-річного Ілюстрація

"По дорозі зустрів незнайомого хлопця. Після того, як він запитав у нього, чи не бачив той зв'язки ключів, незнайомець відповів, що бачив, і запропонував показати де. Дитину зловмисник відвів у безлюдне місце. Там, погрожуючи побити, згвалтував. Потерпілий звернувся за допомогою до перехожих, як тільки побачив когось із дорослих", – розповіли правоохоронці деталі.

Люди затримали підозрюваного у скоєнні злочину підлітка і викликали поліцію. Якщо провину молодого чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Олександрівка Хустського району на Закарпатті 40-річного чоловіка звинувачують у згвалтуванні 17-річної студентки з Великоберезнянського району.

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