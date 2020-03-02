Головна Новини
2 березня • оновлено в 08:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Миколаївщині на гарячому спіймали підлітка, який згвалтував 8-річного

Читати матеріал російською

У місті Южноукраїнськ (Миколаївська обалсть) 14-річного підлітка затримали за підозрою у згвалтуванні 8-річного хлопчика.

Як розповіли у пресслужбі ГУ НП в області, потерпілий, прийшовши додому, виявив, що втратив ключі. Тоді хлопчик вирішив повернутися на вулицю і пошукати їх.

На Миколаївщині на гарячому спіймали підлітка, який згвалтував 8-річного

На Миколаївщині на гарячому спіймали підлітка, який згвалтував 8-річного

Ілюстрація

"По дорозі зустрів незнайомого хлопця. Після того, як він запитав у нього, чи не бачив той зв'язки ключів, незнайомець відповів, що бачив, і запропонував показати де. Дитину зловмисник відвів у безлюдне місце. Там, погрожуючи побити, згвалтував. Потерпілий звернувся за допомогою до перехожих, як тільки побачив когось із дорослих", – розповіли правоохоронці деталі.

Люди затримали підозрюваного у скоєнні злочину підлітка і викликали поліцію. Якщо провину молодого чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Олександрівка Хустського району на Закарпатті 40-річного чоловіка звинувачують у згвалтуванні 17-річної студентки з Великоберезнянського району.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Миколаїв
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
40
2
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Настоящий украинец всего поможет ребёнку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Семимильными шагами в гейропу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги