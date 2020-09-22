На Миколаївщині лікарі "вручили" дружині ампутовані ноги чоловіка: чи законно це і яке покарання загрожує

У центральній міській лікарні Нового Бугу, що на Миколаївщині, жінку змусили забрати ампутовані ноги свого чоловіка. Про це повідомила її подруга Оксана Кіричишина на сесії районної ради 16 вересня. За її словами, жінку попросили почекати, поки закінчиться операція, а потім винесли мішок із кінцівками – для самостійної утилізації.

OBOZREVATEL з'ясував деталі інциденту, а також уточнив, чи порушує це законодавство і що робити, якщо вас просять забрати анатомічні матеріали.

У лікарні провини не визнають

З розповіді Оксани Кіричишиної з'ясувалося, що її подруга страждає від епілепсії. Коли жінці вручили нещасливий мішок, вона знепритомніла, тому що "відчувала тепло цих ніг у себе на плечах".

На сесії був директор лікарні й миколаївський депутат Володимир Лущенко. У коментарі OBOZREVATEL він розповів, що в райраду жінку привели буквально за руку, а його слова на відео вирвали з контексту.

"Хто передавав їй ноги, я не знаю. Отже, я не можу говорити про те, що її хтось змушував. У більшості випадків родичі за своєю ініціативою забирають кінцівки для поховання на кладовищі, щоб після смерті там знаходилося все тіло цілком. В інших випадках ми передаємо біологічні матеріали на утилізацію в компанію, яка цим займається", – пояснив директор лікарні.

Володимир Лущенко підтвердив, що такий пацієнт дійсно лікується в його клініці: він особисто знає не тільки імена членів цієї сім'ї, але і їхню домашню адресу. На всі питання про пацієнта керівник медустанови відповідати відмовився, пославшись на конфіденційність даних. Водночас він уточнив, що мав на увазі, коли заявив, що лікарні необхідні кошти на будівництво нового центру з утилізації біоматеріалів.

"Зараз утилізацією займається спеціалізована компанія, з якою співпрацює клініка. Якщо родичі не хочуть забирати ампутовані кінцівки, ми вирішуємо це питання за кошти лікарні, іншими словами, для наших пацієнтів ця послуга безкоштовна. Коли я говорив про 300 тисяч, які необхідні на будівництво власного центру, то мав на увазі, що в нас наразі такого немає. Але це не означає, що ми відмовляємося від утилізації", – сказав Лущенко.

Виступ Оксани Кіричишиної в райраді директор лікарні назвав піаром перед місцевими виборами.

"Вона і її чоловік – багаті люди в нашому місті, але для громади вони не зробили нічого. А в нас хороша клініка з сучасним обладнанням, і ми допомагаємо багатьом людям", – запевнив Лущенко.

Як повинні утилізуватися медичні відходи в Україні

Згідно з указом №325 від 08.06.2015 року, медичні відходи з категорії B, до якої належать тканини, органи, частини тіла, плацента і ембріони, підлягають кремації, а їх вивезення за територію медустанов без попередньої дезінфекції не допускається. Також у 20-му пункті V розділу уточнюється, що утилізацією можуть займатися тільки "підприємства з ліцензією на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають сертифіковане обладнання".

Заступник головного лікаря однієї з великих київських лікарень, який побажав залишитися анонімним, підтвердив нам, що процедура утилізації проводиться саме так, як сказано в указі.

"Біоматеріали дійсно відправляються на утилізацію. Іноді до нас звертаються родичі пацієнтів із проханням поховати частини тіла, але ми їх не повертаємо. Ба більше, якщо з якоїсь причини видаляється частина тіла, вона передається на патологогістологічне дослідження", – розповів лікар.

Наше джерело також підкреслило етичний момент проблеми. За його словами, немає гарантії, що пацієнти правильно утилізують біоматеріали і вони згодом не попадуться комусь на очі.

Що радять робити в МОЗ?

Незважаючи на те, що лікарі не мають права віддавати анатомічні матеріали навіть на прохання родичів пацієнтів, це поширена практика в районних лікарнях.

Що робити в таких ситуаціях, OBOZREVATEL пояснили в МОЗ. За словами юриста міністерства, поняття відходів описано в Законі України "Про відходи", а саме в другому і третьому абзаці статті 1 цього закону. Також із посиланням на згаданий указ №325 в МОЗ підтвердили, що передання органічних операційних відходів категорії B (органів і тканин) родичам, зокрема й за їхнім бажанням, не допускається.

"Постачальник медичних послуг незалежно від організаційно-правової форми та форми власності повинен планувати витрати на утилізацію відходів категорії B, для яких встановлено спеціальний порядок з їхнім поводженням", – розповів юрист МОЗ.

Отже, ампутовані кінцівки повинні бути передані на сертифіковані підприємства, які спеціалізуються на їхній утилізації.

"Законодавством України передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з відходами, якщо це створило безпеку для життя, здоров'я людей або довкілля", – уточнили в МОЗ.

Згідно зі статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, медустанову або посадову особу можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, а працівників лікарні – на суму від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів. У разі кримінального правопорушення діють статті 239 та 241 Кримінального Кодексу, за якими можуть оштрафувати на суму до 4000 неоподатковуваних мінімумів або посадити у в'язницю до трьох років із позбавленням права займатися певною діяльністю на той самий строк.

"Питанням залучення до відповідальності осіб, які вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення, повинні займатися правоохоронні органи, які уповноважені кваліфікувати протизаконні дії. Для цього потерпілому – пацієнтові або його родичу – потрібно звернутися з відповідною заявою, складеною на ім'я керівника медзакладу (якщо він був проінформований), на ім'я головлікаря або лікуючого лікаря", – підсумував прессекретар МОЗ.

Які правила діють у ЄС

У Європі медичні відходи не виділяються в окрему категорію, а входять у різні групи, складені за ступенем небезпеки. Так, правила поводження з ними регулюються загальними для всіх відходів нормами Євросоюзу, які відображені в національних законодавствах держав-членів ЄС.

Згідно з Директивою N 91/689 / ЄЕС "Про небезпечні відходи", анатомічні субстанції належать до класу небезпечних відходів. Спочатку вони повинні пройти дезінфекцію медичними працівниками в місцях їхнього утворення, а потім можуть бути утилізовані на спеціальних полігонах. Вони також діляться залежно від небезпеки відходів. Для захисту довкілля полігони рекомендується обладнати захисними екранами.