На Миколаївщині дівчинка спалила авто, граючи з сірниками. Фото
У Миколаївській області трирічна дівчинка, граючись із сірниками в Mazda, випадково підпалила автомобіль. Батькам разом із сусідами вдалося загасити вогонь і врятувати налякану дитину.
Нещасний випадок трапився 13 серпня на території приватного будинку в селі Грейгове Вітовського району. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в області (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку вниз).
Відомо, що в пожежі дівчинка отримала значні опіки, швидка доставила її до обласної дитячої лікарні.
"Не відпускайте малолітніх дітей одних без нагляду у двір, щоб уникнути можливого каліцтва, а в окремих випадках навіть уберегти їхнє життя. Найголовніше, виділяйте час на те, щоб розповісти малятам про наявну небезпеку, щоб дитина знала, від чого треба триматися подалі і як поводитися в разі виникнення небезпечної ситуації", – закликали в ДСНС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі дівчина спалила себе біля римо-католицького храму. За даними поліції, вона вчинила самогубство.