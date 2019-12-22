Прив'язав камінь і втопив: стало відомо про страшне вбивство "нареченої" на Миколаївщині

У Миколаївській області 44-річний чоловік втопив у річці свою наречену, яка приїхала до нього з весільною сукнею та обручками.

Тіло 39-річної жінки рибалки випадково знайшли в Південному Бузі ще 1 серпня, передає пресслужба обласної поліції.

Уточнюється, що інцидент стався в селі Себине Новоодеського району. Труп, який пробув у воді близько тижня, був загорнутий у ковдру й перев'язаний мотузкою з каменем.

Особу жертви поліцейські встановили завдяки срібному ланцюжку з хрестиком і кулоном, які були на жінці. Прикраси впізнала подруга загиблої, особу підтвердила і молекулярно-генетична експертиза.

Прикраси жертви mk.npu.gov.ua

Жінка була родом зі Львова, останнім часом вона жила на Миколаївщині.

Завдяки допомозі оперативників Шевченківського відділу поліції Львівщини миколаївським правоохоронцям вдалося з'ясувати зв'язки жертви і мотив вбивства, а через тиждень – вийти на зловмисника.

З'ясувалося, що в 2017 році житель Себиного познайомився із загиблою в санаторії у Львівській області. Там у них зав'язалися стосунки, потім вони вирішили жити разом, і для цього жінка навіть продала своє житло і переїхала.

Чоловік ніде не працював, тому згодом їй довелося повернутися додому, щоб заробити грошей. У цей час зловмисник почав жити разом з іншою жінкою, потай від неї вів спілкування в мережі ще з кількома, а потерпілій по телефону продовжував обіцяти одружитися.

22 липня, вже придбавши все необхідне для весілля: сукню, обручки й іншу атрибутику, вона приїхала в Миколаївську область.

Майбутнього чоловіка попросила зустріти, він так і зробив, проте привести жінку додому зловмисник не міг, оскільки там була коханка. Злочинець запросив наречену купити спиртне, прогулятися біля місцевого яру й обговорити подальше спільну життя.

За словами зловмисника, під час розмови жінка вживала алкоголь. Намагаючись встати із землі, вона нібито не втрималася і впала з обриву приблизно з чотириметрової висоти, втративши свідомість.

Чоловік кинув її без свідомості, пішов додому і ліг спати. Прокинувшись вранці, він взяв із собою мотузку та ковдру, повернувся на місце трагедії, загорнув потерпілу, притягнув до річки, прив'язав до тіла камінь, потім поклав у човен, відвіз на середину водойми і викинув.

Експертиза показала, що в цей момент жінка була ще жива, а смерть наступила через те, що вона захлинулася водою.

16 грудня, зібравши всі докази і провівши ряд експертиз, при процесуальній підтримці місцевої прокуратури, слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК).

21 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваний mk.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше черкащанин до смерті забив свою співмешканку кухонною качалкою. Тіло жінки він викинув у силосну яму і присипав землею.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!