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23 вересня • оновлено в 10:54
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/ Розслідування

На Миколаївщині авто знесло житловий будинок з людьми: відео

1.6т Читати матеріал російською

У Снігурівці Миколаївської області автомобіль влетів у житловий будинок, в якому перебували люди.

Як йдеться у сюжеті "ТСН", на момент аварії всередині були 4-річна дитина та двоє дорослих. Чоловік саме сидів на дивані біля місця удару і ледве встиг відскочити, коли проломилися стіна.

Власники будинку розповіли, що живуть на повороті і їм раніше вже в'їжджали в огорожу або ворота, але щоб у будинок – вперше.

Авто в'їхало у будинок

Авто в'їхало у будинок

Скріншот

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"За кермом легковика був молодик, ймовірно, без водійського посвідчення і на чужій машині. Автомобіль після такого тарана довелося просто витягувати з дому. Справою тепер займається поліція", – йдеться у сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки і автобуса, загинули 9 осіб.

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Місце
Україна Миколаїв
Тег
ДТП
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