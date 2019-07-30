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На межі катастрофи: що діється на популярному курорті України

11.4т Читати матеріал російською

Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи. Журналісти OBOZREVATEL з'ясовували, хто доклав до цього руку.

Детальніше – в нашому матеріалі.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, який має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усієї Кирилівки, а це і бази відпочинку, яких тут приблизно 500.

Пляжі Кирилівки

Пляжі Кирилівки

vkazivnyk.com

Ще в 2014 році громадська рада при Державній екологічній інспекції в Запорізькій області звернулася до обласної держадміністрації з проханням перевірити роботу комунального підприємства "Жилкомсервіс" (вивозить відходи), з приводу порушення ним природоохоронного законодавства.

У результаті екологічні проблеми не вирішені до нині, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за вказаним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні цього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Про це повідомили OBOZREVATEL у Мелітопольській місцевій прокуратурі.

Полігон рідких побутових відходів недалеко від лиману

Полігон рідких побутових відходів недалеко від лиману

Кадр з відео

Висновок громадської ради навколо екологічної ситуації в Кирилівці за 2014 рік. Ситуація не змінилася

Висновок громадської ради навколо екологічної ситуації в Кирилівці за 2014 рік. Ситуація не змінилася

На межі катастрофи: що діється на популярному курорті України

Водночас зацікавленим особам проблема з відходами приносить серйозні гроші. Наші журналісти поспілкувалися з жителями Кирилівки, які розповіли, що щодня з однієї бази вивозиться п'ять вантажівок відходів (вартість однієї – 800 грн). З огляду на те, що в Кирилівці півтисячі баз, виходить сума з шістьма нулями.

"Проте ні бюджет Кирилівки, ні бюджет Мелітополя цих грошей не отримує. Все йде через чорну касу", – повідомив наш співрозмовник.

Селище Кирилівка на мапі

Селище Кирилівка на мапі

Google. Maps

"Ці махінації відбуваються через комунальні підприємства, які підпорядковуються Мелітополю. А влада в місті належить "вічному" меру Сергію Міньку", – стверджують джерела серед місцевих бізнесменів.

Нагадаємо, що поліція почала розслідування кричущих порушень, зафіксованих на окрузі №80 у Мелітополі під час виборів до Ради, де переміг Мінько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету й інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

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Також надійшло вже декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" у Мелітополі й Кирилівці. В поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Ексклюзив Кримінал Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Мелітополь
Теги
Выборы 2019 екологічна катастрофа кримінал
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Надо меньше жрать и меньше срать! И лучше в шальвары,в них много влезет...
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Эту загаженную Кирилловку сравнивают с Ялтой?!
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
У хАхлов курорт в говне тонет,но зато шалашовка Рексолана негодует о ливнёвках в Крыму.
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