"На мене не впливає": командувач ОС Наєв розповів про брата в Криму

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що проживаючий в Криму брат ніяк не впливає на виконання його обов'язку перед Батьківщиною.

Припущення про те, що брат на окупованих територіях - це потенційна небезпека для шантажу, Наєв назвав абсурдним. Про це йшлося у програмі "Час. Підсумки тижня" на "П'ятому каналі".

"Що стосується брата. Там знаходяться мільйони громадян України та вплив через брата на мене абсолютно неможливий. Я коли був начальником штабу Оперативного командування "Південь" у Дніпрі, то виконуючи обов'язки голови Дніпропетровської ОДА військової і цивільної тоді захищали Дніпропетровську. І ваш покірний слуга теж брав в цьому участь", - говорить командувач ОС.

Сергій Наєв Гордон

За його словами, виконувати присягу він буде в будь-яких умовах, незважаючи на сімейні обставини.

"І я кажу, що в Україні у мене моя сім'я, моя дружина, мої діти. Що стосується брата - це неможливо. Я прийняв присягу, я прийняв присягу перед обличчям українського народу, я підтверджую, що вплив на мене це неможливо абсолютно. Я виконаю навіть при будь-яких умовах", - додав Наєв.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Наєв пообіцяв розмовляти з "Л / ДНР" на "мові сили".