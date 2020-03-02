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2 березня • оновлено в 09:46
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На Львівщині зник небезпечний вбивця після звірячого злочину. Фото

4.2т
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Увечері, 1 березня, в місті Пустомити, Львівська область вбили 22-річну дівчину і поранили 41-річного чоловіка.

Підозрюваним виявився Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харкова, повідомляє поліція Львівщини.

"Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр і темні брюки", – йдеться в повідомленні.

Поліція попередила, що розшукуваний чоловік може бути озброєний.

Тур Віктор Васильович

Тур Віктор Васильович

ГУ НПУ Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Львів
Теги
Національна поліція України кримінал
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